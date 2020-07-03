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Адвокат Ефремова заявил о собранных доказательствах его невиновности

Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев собрал достаточно доказательств невиновности своего подзащитного в ДТП в центре Москвы. Об этом юрист заявил в эфире «России 24».

По словам адвоката, он разговаривал с Ефремовым и убеждал в том, что «вину всегда признать успеем». Пашаев признал, что в момент аварии артист был сильно пьян.

Авария с участием актера произошла 8 июня. Его автомобиль Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу на Смоленской площади и столкнулся с фургоном Lada, за рулем которого находился курьер интернет-магазина «Деликатеска» Сергей Захаров. Захаров скончался на следующий день от полученных травм.

Экспертиза показала, что в момент аварии Ефремов находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

Против актера возбудили уголовное дело по пункту «а» части 4 статьи 264 УК (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека и совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения). По этой статье ему грозит до 12 лет тюрьмы. Кроме того, Ефремов проходит свидетелем в рамках дела по статье 228.1 УК (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств).

Спустя несколько дней после ДТП Ефремов записал видеообращение и извинился перед семьей Захарова. Актер также пообещал помочь. Однако родные погибшего не приняли извинений Ефремова.

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6 июля столичная полиция сообщила о завершении расследование уголовного дела в отношении Ефремова. Актер находится под домашним арестом до 9 августа.