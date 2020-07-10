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Женщина на «Тойоте» устроила тройное ДТП на Октябрьском проспекте в Пскове. ФОТО

Три автомашины столкнулись на перекрестке Октябрьского проспекта и улицы Гоголя в Пскове 10 июля. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в УГИБДД Пскова, по предварительной информации, в результате аварии пострадал один человек.

Столкновение произошло около 13.53. Водитель «Тойоты», женщина 1969 года рождения, двигаясь с улицы Гоголя на Октябрьский проспект налево, не пропустила «БМВ» под управлением мужчины 1992 года рождения, который двигался по Октябрьскому проспекту прямо.

«БМВ» после столкновения наехал на стоящее транспортное средство - «Рено». Водитель «Рено», женщина 1950 года рождения, стояла на улице Гоголя с другой стороны перекрестка, пропуская пешехода.

Водитель «Тойоты» получила ушиб грудной клетки, шейного отдела позвоночника.

По внешним признакам, водители трезвые. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД.