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Ряд ДТП произошел в Псковской области

10 июля в 15.53 у дома 15 по Октябрьскому проспекту города Пскова водитель автомобиля марки «Тойота Урбан Крайслер» - 51-летняя местная жительница, не уступила дорогу и совершила столкновение с автомобилем «БМВ» под управлением мужчины 1992 года рождения, затем «БМВ» совершил столкновение с автомашиной марки «Рено» под управлением женщины 1950 года рождения. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по региону, по предварительным данным, в результате ДТП водитель автомобиля «Тойота Урбан Крайслер» получила ушибы грудной клетки и шейного отдела позвоночника. Все водители на момент проверки находились в трезвом состоянии.

В этот же день около 19.30 на 27 км автодороги Порхов - Успенье в Дедовичском районе житель города Санкт - Петербург - 59-летний водитель автомобиля марки «Тойота Ленд Крузер» (трезв) не справился с управлением, в результате чего транспортное средство съехало в кювет и опрокинулось.

По предварительным данным, различные травмы в результате ДТП получили пассажирка автомашины 1947 года рождения и сам водитель.

В пятницу же около 15.40 у дома 49 по ул. Свободы города Себеж местный водитель мотоцикла «Минск» - 1985 года рождения (трезв), не справился с управлением, мотоцикл съехал в кювет и опрокинулся. По предварительным данным, в результате ДТП водитель получил закрытый перелом в области таза и травму лица.

10 июля около 06.50 на 297 км автодороги Шимск - Великие Луки в Великолукском районе водитель автомобиля «ВАЗ - 21110» - женщина 1978 года рождения, жительница Локнянского района, не справилась с управлением, в результате чего совершила столкновение с припаркованным автомобилем марки «Камаз», за рулем которого сидел мужчина 1968 года рождения - житель города Великие Луки.

По предварительным данным, в результате ДТП водитель автомобиля «ВАЗ - 21110» получила различные травмы.

10.07.2020 около 15.40 на 14 км автодороги Великие Луки - Усвяты (Великолукский район) водитель автомобиля марки «Шевроле Лачетти» - 1978 года рождения (житель Смоленской области) не справился с управлением, в результате чего совершил столкновение с автомашиной «Фольксваген Пассат» под управлением 44-летнего местного жителя. По предварительным данным,в результате ДТП водитель «Фольксваген Пассат» получил травмы. Все водители на момент проверки находились в трезвом состоянии.