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Несовершеннолетний водитель мопеда пострадал в ДТП в Новосокольническом районе

Водитель мопеда «Рейсер», 15-летний молодой человек (житель города Санкт- Петербурга), не справился с управлением транспортного средства и совершил столкновение с автомобилем «Фольцваген Поло» под управлением женщины 1983 года рождения. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, ДТП произошло 11 июля около 13:15 на автодороге вблизи деревни Заболотье Новосокольнического района.

По предварительным данным, в результате ДТП водитель мопеда получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, вывих левого плеча и перелом обеих костей правого предплечья.