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Пьяный водитель столкнулся сразу с двумя иномарками в Великих Луках

Пьяный водитель устроил ДТП в Великих Луках на улице Зяблевой 11 июля около семи вечера. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, около дома мужчина 1987 года рождения за рулем автомобиля марки «Чери А-15» не справился с управлением транспортного средства, совершил выезд на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомоблиями «Фольсваген Поло» под управлением женщины 1990 года рождения и «Ауди 100» под управлением 53-летнего мужчины.

По предварительным данным, в результате ДТП, пассажирка автомобиля «Ауди 100» - женщина 1967 года рождения - получила ушибы мягких тканей головы и лица.

В ходе проверки было установлено, что виновник ДТП находился в состоянии опьянения.