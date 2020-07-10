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Водитель и три его пассажирки пострадали из-за попытки спасти лису на трассе в Псковском районе

Водитель автомобиля «Вортекс-Эстини» попытался объехать лису на трассе, чтобы избежать столкновения, но в результате не справился с управлением, съехал в кювет и перевернулся. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, ДТП произошло 11 июля около 12:35 на 11 км автодороги Неелово-Кривск Псковского района.

В результате аварии серьезно пострадал не только 39-летний водитель (по предварительным данным, он получил множественные раны верхней трети левого предплечья, ушиб грудной клетки), но и три пассажирки автомобиля: женщина 1985 года рождения получила ушиб в области правого плечевого сустава, женщина 1977 года рождения получила ушиб грудной клетки, а пассажирка 1954 года рождения получила гематому височной области. У всех вероятно получены закрытые черепно-мозговую травмы и сотрясение головного мозга.