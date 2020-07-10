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Мотоциклист погиб после столкновения с «семеркой» в Печорском районе

Мотоциклист погиб сегодня, 12 июля, на трассе около административной границы Печорского и Псковского районов, около поворота у деревни Поддубье.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, мотоцикл «Сузуки» ехал по трассе, а автомобиль «ВАЗ 2107» под управлением мужчины 1966 года рождения выезжал с поля и не уступил дорогу, в результате чего произошло столкновение транспортных средств.

По предварительным данным, в результате ДТП погиб водитель мотоцикла - мужчина 1997 года рождения. На месте работают медики, сотрудники ГИБДД и следовательно-оперативная группа.

Фото - «Печорская правда», ВКонтакте