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Две 15-летние девочки пострадали в аварии под Псковом

В Псковском районе сегодня, 12 июля, около 14:15 в деревне Родина у дома №37 на улице Садовой столкнулись Volkswagen Passat и Renault Logan. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, в результате ДТП пострадали две пассажирки автомобиля Volkswagen Passat, кроме того, оба автомобиля получили серьезные технические повреждения.

По предварительным данным, водителю Renault Logan, мужчине 1930 года рождения, стало плохо за рулем. Это стало причиной столкновения с автомобилем Volkswagen Passat под управлением женщины 1965 года рождения.

Пострадали две девочки 15 лет. Их увезли на скорой.

На месте работают сотрудники полиции.