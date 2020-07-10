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Годовалый ребенок попал в больницу с травмами после ДТП в Стругокрасненском районе

Водитель скутера пострадал в ДТП в Плюсском районе.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального УМВД, ДТП произошло 12 июля около 18.00 на дороге Санкт-Петербург-Невель в деревне Заполье Плюсского района. Водитель скутера «Сузуки», молодой человек 1985 года рождения, житель Санкт-Петербурга, совершил столкновение с «Мерседесом» под управлением жителя Ленинградской области 1961 года рождения. В результате ДТП водитель скутера госпитализирован с травмой головы и ссадинами конечностей. Отметим, что у водителя «Сузуки» в момент столкновения имелись признаки алкогольного опьянения. Проводится проверка.

Также 12 июля около 19.20 на 246 км дороги Санкт-Петербург-Невель в Стругокрасненском районе водитель «Мерседеса», молодой человек 1993 года рождения, житель Палкинского района, не справился с управлением и столкнулся с «Фольксвагеном» под управлением петербуржца 1986 года рождения, а затем с «Газелью» под управлением жителя Смоленской области 1992 года рождения, далее последовало столкновение со «Шкодой», за рулем которой был петербуржец 1980 года рождения.

Установлено, что все водители на момент ДТП были трезвы. По информации регионального УМВД в результате ДТП водитель «Фольксвагена» получил ссадины и кровоподтеки руки, его пассажирка 1983 года рождения - ушиб грудной клетки, ребенок 2019 года рождения госпитализирован с травмами головы, ссадинами лица. По данному факту сотрудниками Госавтоинспекции проводится проверка.