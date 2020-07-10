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Виновница ДТП в Себежском районе компенсирует расходы на лечение пострадавшей

В Себежском районе по иску прокурора с виновного лица взысканы расходы на лечение потерпевшего. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональной прокуратуре.

В ходе проверки установлено, что по вине псковички произошло ДТП на территории Себежского района, в результате которого пассажирке ее автомобиля был причинен тяжкий вред здоровью.

По данному факту в отношении женщины возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 264 УК РФ, которое в суде прекращено в связи с примирением сторон, то есть по основанию, не являющемуся реабилитирующим.

В связи с полученными травмами потерпевшая проходила лечение в лечебных учреждениях Пскова и Себежского района, стоимость которого оплачена за счет средств фонда обязательного медицинского страхования.

Учитывая указанные обстоятельства, прокурор Себежского района обратился в суд в интересах Территориального фонда обязательного медицинского страхования Псковской области с иском о взыскании с псковички компенсации расходов на лечение потерпевшей на сумму более 75 тыс. рублей.

Псковский городской суд согласился с доводами прокурора и удовлетворил иск. Апелляционной инстанцией Псковского областного суда решение суда признано законным и обоснованным.

Исполнение судебного акта находится на контроле в прокуратуре района.