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Ссадины и ушибы получил водитель «Фольксвагена» в ДТП в Пустошкинском районе

ДТП с пострадавшим произошло 13 июля в Пустошкинском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Вчера коло 18.00 в деревне Комово водитель «Мицубиси», мужчина 1978 года рождения, выехал на встречную полосу и совершил столкновение с «Фольксвагеном» под управлением мужчины 1975 года рождения.

В результате ДТП водитель «Фольксвагена» получил гематомы, ссадины и ушибы, госпитализация не потребовалась.

В ведомстве отметили, что водитель «Мицубиси» был трезв, а водителю «Фольксвагена» назначено химико-токсикологическое исследование. По данному факту проводится проверка.