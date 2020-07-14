АвтоМир / Происшествия / ДТП

Полиция не подтвердила факт наезда на ребенка в Пскове

Полиция не подтвердила факт наезда на ребенка в городе Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе ГИБДД УМВД России по городу Пскову, вечером 13 июля в полицию поступила информация о наезде автомобиля «Хендай» на 4-летнего ребенка во дворе дома №95 по Рижскому проспекту.

По данному обращению проведена проверка. Сотрудники полиции выезжали на место, но информация не подтвердилась. Факт наезда не подтвержден. По предварительной информации, ребенок упал рядом с автомашиной. Серьезных повреждений нет.

На данный момент отец ребенка претензий к водителю не имеет.

В связи с этой ситуацией ГИБДД обращается к родителям с просьбой не оставлять детей без присмотра во дворах. Водителям следует быть особенно аккуратными и внимательными на дворовых территориях.