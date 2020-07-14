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Мотоциклист погиб при столкновении с КАМАЗом в Псковской области

Мужчина 1971 года рождения погиб при ДТП в Псковской области, сообщает очевидец происшествия в группе «Жесть по-псковски» в соцсети «ВКонтакте».

По его словам, на трассе Р-23 в районе деревни Цапелька водитель КАМАЗа не пропустил мотоцикл, мужчина умер на месте, не приходя в сознание, а пассажир-женщина в тяжелом состоянии доставлена в больницу.

Фото: группа «Жесть по-псковски» в соцсети «ВКонтакте»

Официального подтверждения данной информации в настоящее время нет.

Обстоятельства ДТП уточняются.