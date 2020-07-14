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Два человека пострадали в результате тройного ДТП в Порховском районе

Два человека пострадали в ДТП, которое произошло 14 июля около 16.00 на 175 км дороги Новгород - Псков в Порховском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Водитель автомобиля «Ниссан Икстрейл», порхович 1944 года рождения, не выбрал безопасную дистанцию и совершил столкновение с ехавшим впереди автомобилем «Форд Мондео» под управлением жителя Дедовичей 1997 года рождения. После этого он совершил выезд на полосу встречного движения, где столкнулся с «Рено Логан», за рулем которого находился житель города Дно 1964 года рождения. Все водители в момент ДТП были трезвы.

В результате дорожной аварии водитель «Рено» госпитализирован с переломом ноги, ушибами конечностей и тела, автотравмой, пассажирка 1976 года рождения доставлена в больницу с ушибами и ссадинами конечностей и тела, травмой головы и травматическим шоком.

По данному факту проводится проверка.