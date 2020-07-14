В Пскове водитель «Лады» наехал на велосипед, с которым ребенок шел через переход

В Пскове водитель врезался в велосипед, с которым мальчик шел через пешеходный переход. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД по региону, происшествие произошло 14 июля около 20.00 у дома №54 по улице Труда.
Водитель автомашины «Лада Калина», мужчина 1972 года рождения, не пропустил пешехода - мальчика 2014 года рождения. Ребенок переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу и переводил рядом с собой велосипед.
В результате произошел наезд на велосипед, ребенок не пострадал. Транспортные средства получили технические повреждения.
Водитель трезвый.