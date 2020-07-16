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Две 16-летние девушки госпитализированы после ДТП в Порховском районе

Водитель и пассажир скутера пострадали в ДТП в Порховском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного УМВД.

15 июля около 16.20 на 26 км дороги Нестрино - Остров в Порховском районе водитель скутера «Sanny» (без номеров государственной регистрации), жительница Мурманска 2004 года рождения, совершила столкновение с ГАЗ-172412 под управлением жителя Порховского района 1960 года рождения.

В результате ДТП с травмой головы и автотравмой госпитализирована водитель скутера. Пассажирка скутера, девушка 2004 года рождения, жительница Мурманска, госпитализирована с травмой головы и переломом бедра.

На момент ДТП водители были трезвы, проводится проверка.