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Два водителя пострадали в Пскове в столкновении на Коммунальной

Два водителя пострадали в Пскове в столкновении на Коммунальной. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе ГИБДД УМВД по г. Пскову, столкновение произошло 16 июля в 14.55 на Коммунальной у дома 48-в.

Столкнулись «Ауди кю 5» под управлением женщины 1965 года рождения и «Рено Логан» под управлением мужчины 1982 года рождения. Оба водителя пострадали. У женщины выявлены закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушиб глаза. У мужчины - сотрясение головного мозга, ушибленная рана теменной области.

По факту ДТП проводится административное расследование.

Полиция и скорая оказались на месте происшествия практически моментально. Экипаж ДПС ехал на другой вызов по ДТП без пострадавших, автомашина «Скорой помощи» стояла на перекрестке в ожидании разрешающего сигнала светофора.