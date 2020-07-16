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Уголовное дело Михаила Ефремова передали в прокуратуру

Полиция передала в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения уголовное дело о смертельном ДТП в отношении актера Михаила Ефремова. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что после утверждения обвинительного заключения материалы будут переданы в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, вечером 8 июня на Смоленской площади в центре Москвы столкнулись две машины. Автомобиль, за рулём которого предположительно находился Ефремов, выехал на встречную полосу и протаранил фургон, его водитель скончался в больнице. В столичном главке МВД заявили, что актёр был в состоянии алкогольного опьянения. Позднее в его крови нашли наркотики.

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Ефремову было предъявлено обвинение в окончательной редакции в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека и совершённом в состоянии опьянения. Ему грозит от пяти до 12 лет колонии.