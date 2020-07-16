←   ПЛН
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Все ограничения движения
План Б На Инженерной
Поземсклэнд Что изменится
Послали В дальнее путешествие
Новые Видеокамеры
ещё ДТП 16.07.2020 08:540 Две 16-летние девушки госпитализированы после ДТП в Порховском районе 17.07.2020 18:220 Уголовное дело Михаила Ефремова передали в прокуратуру 17.07.2020 12:110 Два автомобиля столкнулись в центре Гдова 16.07.2020 21:022 Водитель легкового автомобиля снес ограждение и вылетел на тротуар в Пскове 16.07.2020 18:410 Два водителя пострадали в Пскове в столкновении на Коммунальной 16.07.2020 16:370 ДТП на площади Героев-десантников в Пскове затруднило движение
 
 
 
 
 
АвтоМир / Происшествия / ДТП

Уголовное дело Михаила Ефремова передали в прокуратуру

17.07.2020 18:22|ПсковКомментариев: 0

Полиция передала в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения уголовное дело о смертельном ДТП в отношении актера Михаила Ефремова. Об этом сообщает ТАСС. 

Отмечается, что после утверждения обвинительного заключения материалы будут переданы в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, вечером 8 июня на Смоленской площади в центре Москвы столкнулись две машины. Автомобиль, за рулём которого предположительно находился Ефремов, выехал на встречную полосу и протаранил фургон, его водитель скончался в больнице. В столичном главке МВД заявили, что актёр был в состоянии алкогольного опьянения. Позднее в его крови нашли наркотики.

Ефремову было предъявлено обвинение в окончательной редакции в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека и совершённом в состоянии опьянения. Ему грозит от пяти до 12 лет колонии.

Теги: #происшествие #ДТП
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
опрос
Что Вас больше всего раздражает на дорогах Пскова как водителя?
В опросе приняло участие 765 человек
Лента новостей
Последние новости
Сегодня на дорогах
17.07.2020, 18:220 Уголовное дело Михаила Ефремова передали в прокуратуру 17.07.2020, 16:300 Фотофакт: Рабочие укладывают асфальт на улице Максима Горького в Пскове 17.07.2020, 12:110 Два автомобиля столкнулись в центре Гдова 17.07.2020, 11:120 Участок улицы Леона Поземского будет на сутки закрыт для движения транспорта
17.07.2020, 10:380 Дорогу к рынку сделают безопасной для жителей улицы Меркурьева в Острове 17.07.2020, 10:120 Завершается благоустройство площади автовокзала в Стругах Красных 17.07.2020, 10:030 Лайфхак: как сэкономить до 4,5 рублей с литра топлива или заправить друга бесплатно 16.07.2020, 21:022 Водитель легкового автомобиля снес ограждение и вылетел на тротуар в Пскове
16.07.2020, 18:410 Два водителя пострадали в Пскове в столкновении на Коммунальной 16.07.2020, 18:021 Готовность улицы Инженерной в Пскове составляет 85% 16.07.2020, 16:370 ДТП на площади Героев-десантников в Пскове затруднило движение 16.07.2020, 16:080 Схема движения городских автобусов в Пскове изменится на один день
16.07.2020, 15:460 Движение затруднено у рынка «Нива» из-за ДТП 16.07.2020, 15:310 Суд обязал плюсскую администрацию поставить на учет путепровод 16.07.2020, 13:430 Великолучанин въехал в фонарный столб и получил сотрясение мозга 16.07.2020, 11:370 Определен подрядчик по ремонту улицы Спортивной в Пскове
16.07.2020, 09:420 Нетрезвого тракториста остановила полиция в Локнянском районе 16.07.2020, 08:540 Две 16-летние девушки госпитализированы после ДТП в Порховском районе 15.07.2020, 18:370 Велосипедиста сбили в центре Дно 15.07.2020, 17:300 «Дорожник-2010» отремонтирует проезд у дома на Рижском проспекте за 1,2 млн рублей
15.07.2020, 16:090 Из-за сноса аварийных деревьев в Пскове перекроют участок улицы Труда 15.07.2020, 13:420 Презентация проекта реконструкции проспекта Ленина продолжается в Великих Луках 15.07.2020, 11:152 В Пскове водитель «Лады» наехал на велосипед, с которым ребенок шел через переход 15.07.2020, 09:220 Два человека пострадали в результате тройного ДТП в Порховском районе
14.07.2020, 21:370 Мотоциклист погиб при столкновении с КАМАЗом в Псковской области 14.07.2020, 17:423 Время и деньги теряют псковичи из-за переизбытка светофоров в городе - Игорь Савицкий 14.07.2020, 17:250 Пьяного водителя «Мазды» остановили полицейские в Пскове 14.07.2020, 14:570 Великолучане жалуются на опасную дорогу к велоцентру
14.07.2020, 14:392 Полиция не подтвердила факт наезда на ребенка в Пскове 14.07.2020, 11:280 Расширены льготы по транспортному налогу в Псковской области 14.07.2020, 09:220 Ссадины и ушибы получил водитель «Фольксвагена» в ДТП в Пустошкинском районе 14.07.2020, 07:551 Ремонт Гаражного проезда завершается в Пскове
13.07.2020, 20:260 Проект расширения главной улицы Великих Лук пересмотрели из-за лип 13.07.2020, 20:050 Эвакуатор наехал на дорожное ограждение на Вокзальной в Пскове 13.07.2020, 18:000 Начался ремонт улицы Киселева в Пскове. ФОТО 13.07.2020, 17:300 «Убитые дороги» хотят поэкспериментировать с полусферами в Пскове
13.07.2020, 15:345 Почти 1,3 млрд рублей направит в Псковскую область Минпромторг на закупку автобусов 13.07.2020, 12:260 Более 70 млн рублей направят на реконструкцию моста в Бежаницком районе 13.07.2020, 11:207 В Пскове раскопали свежеуложенный асфальт на улице Стахановской 13.07.2020, 11:090 В Пскове молодой человек захотел покататься по городу и угнал ВАЗ
13.07.2020, 10:550 Виновница ДТП в Себежском районе компенсирует расходы на лечение пострадавшей 13.07.2020, 10:020 В Пскове водитель бросил «Фольксваген» после ДТП 13.07.2020, 08:330 Годовалый ребенок попал в больницу после ДТП в Стругокрасненском районе 12.07.2020, 23:100 Названы самые популярные иномарки в России
12.07.2020, 22:020 Железнодорожный переезд в центре города Дно закроют с 14 по 16 июля 12.07.2020, 17:210 Водитель и три его пассажирки пострадали из-за попытки спасти лису на трассе в Псковском районе 12.07.2020, 16:292 Две 15-летние девочки пострадали в аварии под Псковом 12.07.2020, 16:072 Мотоциклист погиб после столкновения с «семеркой» в Печорском районе
12.07.2020, 15:261 Пьяный водитель столкнулся сразу с двумя иномарками в Великих Луках 12.07.2020, 13:370 Несовершеннолетний водитель мопеда пострадал в ДТП в Новосокольническом районе 11.07.2020, 14:370 В Псковской области установлены пьяные водители-рецидивисты 11.07.2020, 13:410 Ряд ДТП произошел в Псковской области
10.07.2020, 22:130 Пьяных водителей-рецидивистов задержали в Псковской области 10.07.2020, 17:520 Действие просроченных водительских прав продлили до конца 2020 года 10.07.2020, 16:260 Водитель «Чери» врезалась в опору освещения на Крестовском шоссе 10.07.2020, 15:341 Движение транспорта ограничат на улице Карла Маркса в Пскове
10.07.2020, 15:222 Женщина на «Тойоте» устроила тройное ДТП на Октябрьском проспекте в Пскове. ФОТО 10.07.2020, 15:130 Полис ОСАГО должен быть «прикреплен» не к автомобилю, а к водителю - эксперт 10.07.2020, 14:510 Фотофакт: На Рижском проспекте меняют ограждение 10.07.2020, 14:020 Руководитель ГИБДД Псковской области показал свои навыки управления мотоциклом
10.07.2020, 11:563 Цены на дизельное топливо и бензин выросли в Псковской области 10.07.2020, 11:383 «Убитые дороги» пожаловались в прокуратуру на новые дорожные ограждения в Пскове 10.07.2020, 10:550 ГИБДД: Комбинаций номерных знаков с регионом 60 хватит на 12 лет 10.07.2020, 09:400 На перекрестке Зверева - Энгельса в Великих Луках поменяют приоритеты
10.07.2020, 09:360 Перелом грудной клетки получил в результате ДТП житель Новоржевского района 10.07.2020, 09:250 Автомобиль «Ауди» загорелся на проспекте Гагарина в Великих Луках 09.07.2020, 19:492 Бетонными блоками перегородили тротуар на Юрьевской в Печорах. ФОТО 09.07.2020, 18:030 На улице Олимпийской в Опочке полным ходом идут ремонтные работы
09.07.2020, 17:252 Активист «Убитых дорог» считает ограждение на Текстильной излишним 09.07.2020, 16:220 Великолучане просят привлечь подрядчика к гарантийному ремонту 09.07.2020, 15:046 Фотофакт: Новая двойная сплошная разметка на объездной дороге Пскова 09.07.2020, 13:265 На месяц закроют движение по участку улицы Металлистов в Пскове
09.07.2020, 12:360 37 млн рублей потратили на ремонт дороги в Псковском районе 09.07.2020, 11:360 Второй день подряд на Октябрьской площади в Пскове сталкиваются автомобили. ФОТО 09.07.2020, 09:210 Подрядчик по уборке Пскова о работе в зной, коронавирусе и пыли 08.07.2020, 21:160 В Себежском районе отремонтируют 11 дворов и проездов
Читать всё
© Псковская Лента Новостей, 2000-2018

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.