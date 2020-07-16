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Пробка образовалась на Рижском шоссе из-за ДТП

ДТП произошло на Рижском шоссе, в районе деревни Уграда. Об этом сообщается в группе «Жесть по-псковски» «ВКонтакте».

Фото: группа «Жесть по-псковски» «ВКонтакте»

«Между Неелово и Уградой, пробка огромная», - пишет очевидец. На место выезжала скорая и МЧС. По предварительным данным, пострадал один человек.

Судя по фотографиям, столкнувшиеся автомобили получили сильные технические повреждения. Один из них перевернулся. Как сообщают подписчики сообщества, из-за ДТП от улицы Рокоссовского до Неелово образовалась пробка.