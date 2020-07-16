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Перелом ребер получил пассажир «Шевроле» в результате ДТП в Печорском районе

17 июля около 19.45 на 13-м километре дороги Неелово - Печоры Печорского района водитель «Шевроле», пскович 1995 года рождения, при совершении обгона не убедился в безопасности маневра, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с ВАЗ-2109. Им управлял молодой человек 1992 года рождения, житель деревни Усадище Печорского района.

Фото: Группа «Печорская правда» «ВКонтакте»

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, у водителя ВАЗа имелись признаки алкогольного опьянения. В результате ДТП пострадал пассажир «Шевроле», мужчина 1966 года рождения. Он был госпитализирован с переломом ребер.





По данному факту проводится проверка.