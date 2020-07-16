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Водитель «Фольксвагена» наехал на женщину на улице Николая Васильева

В Пскове водитель автомобиля совершил наезд на женщину на дворовой территории. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе ГИБДД УМВД по г. Пскову, по предварительной информации, это произошло на улице Николая Васильева во дворе дома №69 18 июля в 23.20.

Пострадавшая – 1982 года рождения. Позже в полицию сам обратился мужчина 1962 года рождения, совершивший наезд на фургоне «Фольксваген Транспортер».

По предварительным данным, водитель и пострадавшая прежде состояли в супружеских отношениях, а наезду предшествовало общение в присутствии третьего лица и выяснение отношений.

Проводится административное расследование, устанавливаются все обстоятельства происшествия.