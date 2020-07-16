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Мотоциклист врезался в поворачивающий налево автомобиль на дороге Псков - Гдов

Мотоциклист врезался в поворачивающий налево автомобиль на автодороге Псков - Гдов. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, это произошло 19 июля около 14.30 на 41-м километре дороги Псков - Гдов - Сланцы Псковского района в поселке Середка.

Водитель мотоцикла «Хонда», мужчина 1972 года рождения, совершил столкновение с «Маздой 626» под управлением мужчины 1988 года рождения. Автомобилист двигался в попутном направлении и выполнял поворот налево.

Водитель мотоцикла был госпитализирован с травмами конечности. Водители трезвы, проводится проверка.