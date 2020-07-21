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В Пскове стоявший на разделительной полосе мальчик получил тяжелые травмы в результате ДТП

Тяжелые травмы получил стоявший на разделительной полосе мальчик в результате ДТП на улице Юбилейной в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в городском отделе ГИБДД УМВД, авария произошла 20 июля в 23.07 у дома №68/1 (регулируемый перекресток с улицей Кузбасской Дивизии).

По предварительным данным, произошло столкновение автомобилей «Лада Веста» под управлением мужчины 1990 года рождения и «Хендай Солярис», за рулем которого находился молодой человек 2001 года рождения. В результате столкновения пострадал мальчик - велосипедист. Он вместе с мамой стоял на разделительной полосе и ожидал разрешающего сигнала светофора.

Фото: Даниил Андреев, группа «Жесть по-псковски» в соцсети «ВКонтакте»

Мальчик 2007 года рождения доставлен в детскую областную больницу с травмами: закрытые переломы бедер, левой голени и ключицы, ушибы и гематомы мягких тканей тела.

Также пострадал водитель «Хендай Солярис», у него выявлен ушиб мягких тканей. Молодой человек доставлен в областную больницу.

Водитель «Лады Весты» был трезв, у второго водителя будут проводить экспертизу в медучреждении.

Все обстоятельства ДТП устанавливаются. Проводится административное расследование.