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В Пскове водитель-участник ДТП с детьми оштрафован за отсутствие автокресла

Стали известны подробности ДТП на Октябрьском проспекте в Пскове, в котором пострадали двое детей. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в городском отделе ГИБДД УМВД, столкновение произошло 20 июля в 19.00 у дома №41/48 по улице Вокзальной.

Водитель «Ниссан Кашкай», женщина 1981 года рождения, при выезде с второстепенной дороги не предоставила преимущество автомашине «Опель Вектра» за рулем которого находился мужчина 1989 года рождения. «Ниссан» двигался по Вокзальной со стороны «Эльдорадо», «Опель» - по Октябрьскому проспекту с путепровода.

В результате дорожной аварии пострадала сама водитель «Ниссана» (сотрясение головного мозга) и двое пассажиров «Опеля» 2014 и 2011 годов рождения. Дети получили незначительные повреждения (сотрясение, ушиб коленки). 9-летний мальчик находился на переднем сиденье, а 6-летняя девочка сзади.

Фото: сообщество «Жесть по-псковски»

В ГИБДД отметили, что водитель «Опеля», несмотря на то, что въехали в его автомобиль, привлечен к административной ответственности за перевозку детей без детского удерживающего устройства. Ему предстоит заплатить штраф в размере 3000 рублей.

«Каждый родитель должен позаботиться о правильной перевозке детей», - отметили в ГИБДД. До 12 лет ребенок на переднем сиденье обязательно должен быть в детском кресле. Ребенок до 7 лет на заднем сиденье тоже обязан быть в кресле. Дети с 7 до 12 лет на заднем пассажирском сиденье могут быть пристегнуты ремнем безопасности