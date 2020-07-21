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Виновник ДТП на улице Яна Фабрициуса в Пскове обнаружен мертвым

В Пскове водитель «Опеля» врезался в две автомашины на улице Яна Фабрициуса. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в городском отделе ГИБДД УМВД, водитель обнаружен мертвым.

Фото из группы Жесть по-псковски В Контакте

ДТП произошло 21 июля в 9.10 у дома №7 по улице Яна Фабрициуса. Водитель автомобиля «Опель Астра» выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение сразу с двумя машинами - «КИА» и «Ниссан».

Водитель «Опеля», мужчина 1961 года рождения, скончался до приезда «скорой помощи».

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Устанавливается причина смерти водителя. По предварительным данным, внешних телесных повреждений нет.

В двух других автомашинах люди не пострадали.