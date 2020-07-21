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Суд ограничил свободу опочанки из-за ДТП, в котором пострадал подросток

Жительница Опочки наказана за ДТП с причинением тяжкого вреда здоровью подростку. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре района.

Вечером 20 октября 2019 года женщина за рулем автомобиля «Чери» следовала по улице Коммунальной в Опочке. Она выехала на регулируемый перекресток на запрещающий сигнал светофора и сбила пешехода, который переходил дорогу на «зеленый» свет.

В результате ДТП пешеход получил открытую черепно-мозговую травму, переломом височной кости, кровоизлияние под твердую мозговую оболочку, гематому теменно-затылочной области, кровоподтеки конечностей.

С учетом позиции государственного обвинителя, смягчающих и отягчающих наказание обстоятельств суд назначил водителю наказание в виде 2 лет ограничения свободы.