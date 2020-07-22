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Лося сбил водитель «Ауди» на трассе в Плюсском районе

Водитель автомобиля «Ауди А5», пскович 1989 года рождения, совершил наезд на лося в Плюсском районе. ДТП произошло около 2.25 22 июля на 183-м километре автодороги Санкт-Петербург - Невель. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного УМВД.

В результате пострадал пассажир автомобиля 1989 года рождения, госпитализация не потребовалась, но мужчина получил раны лица и ушибы.

В связи с участившимися случаями наездов на крупных животных на автодорогах региона УГИБДД УМВД России по Псковской области еще раз просит водителей неукоснительно соблюдать ПДД и скоростной режим, особенно в ночное время.