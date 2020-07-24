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АвтоМир / Происшествия / ДТП

Автомобиль вылетел на обочину дороги Псков-Гдов

25.07.2020 15:12|ПсковКомментариев: 0

На 33-м километре автодороги Псков-Гдов произошло ДТП.

Как сообщают очевидцы, автомобиль Шкода-Октавиа вылетела на обочину.

В настоящее время сотрудники ДПС находятся на месте и оформляют происшествие.

Источник: Псковская Лента Новостей
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