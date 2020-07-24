Автомобиль вылетел на обочину дороги Псков-Гдов

Регистрация транспорта в ГИБДД Псковской области перешла в прежний режим

Улицу Индустриальную в Пскове частично открыли

Фотофакт: Рядом с рынком «Маяк» открыт люк

Еще одно ДТП произошло на Рижском шоссе, в числе пострадавших - дети