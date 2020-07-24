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Водитель ВАЗа наехал на молодого человека, лежащего у пруда в великолукской деревне

В Великолукском районе установлен водитель, наехавший на мужчину, который лежал около пруда. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областного УМВД, 25 июля около 00.00 недалеко от пруда у деревни Личково Великолукского района водитель автомобиля ВАЗ-2104 - великолучанин 2002 года рождения, совершил наезд на лежащего 25-летнего молодого человека.

Водитель автомобиля с места ДТП скрылся.

По предварительным данным, в результате ДТП потерпевший получил закрытый перелом грудного отдела позвоночника и был госпитализирован.