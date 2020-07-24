АвтоМир / Происшествия / ДТП

Пьяный житель Сланцев получил множественные переломы в ДТП в Гдовском районе

В Гдовском районе пьяный водитель за рулем «Мицубиси» врезался в дерево. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного УМВД.

ДТП произошло 25 июля около 15.54 на 132 км автодороги Псков-Сланцы. Водитель «Мицубиси Аутлендер» —36-летний житель города Сланцы Ленинградской области, находясь в состоянии опьянения, не справился с управлением автомобиля, съехал в кювет и врезался в дерево.

По предварительным данным в результате ДТП водитель получил множественные переломы: закрытый перелом основания черепа, контузия правого легкого, закрытый перелом левого бедра, множественные раны левой височной области головы слева и левой кисти. Мужчина был госпитализирован.

25 июля в 11.55 на 162 км автодороги Новгород — Псков в Порховском районе 28-летний водитель «Лады Приоры» не справился с управлением, съехал в кювет и совершил наезд на дерево. По предварительным данным водитель получил автотравму, ушиб поясничного отдела позвоночника, был госпитализирован. На момент проверки мужчина находился в трезвом состоянии.