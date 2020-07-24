АвтоМир / Происшествия / ДТП

Водитель и пассажиры «Ниссана» пострадали при съезде в кювет на трассе Москва - Рига

Три человека пострадали в результате ДТП в Новосокольническом районе. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областного УМВД, 25 июля в 15.45 на 484 км автодороги Москва-Рига водитель «Ниссан Икстрейл» - мужчина 1987 года рождения, не справился с управлением и съехал в кювет.

По предварительным данным в ДТП пострадали водитель и два пассажира. Водитель получил закрытую черепно-мозговую травму, рваную рану подбородка, рану коленного сустава. Пассажирка 1996 года рождения получила ушиб грудной клетки и, предположительно, закрытую черепно-мозговую травму. Другой 29-летний пассажир получил закрытый перелом левой ключицы.

Материал проверки находится в ГИБДД, водителю назначено химико-токсикологическое исследование.