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Два автомобиля столкнулись на Крестовском шоссе в Пскове

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ДТП с участием двух автомобилей произошло на пересечении Крестовского и Ленинградского шоссе, недалеко от светофора. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, автомобили получили технические повреждения. Движение не затруднено.