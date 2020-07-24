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«Шкода» сбила женщину на улице Алексея Алехина в Пскове

Женщину сбили на улице Алексея Алехина в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ГИБДД Пскова, ДТП произошло у дома №1 по улице Алехина в 19.30.

По предварительным данным водитель «Шкода Рапид», мужчина 1987 года рождения, сбил женщину, личность которой устанавливается.

По предварительным данным пострадавшая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

На момент ДТП водитель был трезв. Женщина доставлена в областную больницу.

Предварительно, она получила черепно-мозговую травму.