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Водители ВАЗа и скутера пострадали в ДТП в Плюсском районе

Водитель ВАЗа и скутера пострадали в результате ДТП в Плюсском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Авария произошла 26 июля около 13.30 у дома №38 по улице Советской в селе Ляды.

Водитель автомобиля ВАЗ-21740, местный житель 1961 года рождения, наехал на скутер «Балт-моторс» под управлением псковича 1980 года рождения, который двигался в попутном направлении.

В результате ДТП водитель ВАЗа получил ушиб грудной клетки, а мотоциклист ушиб позвоночника и гематомы рук и ног.

Установлено, что у водителя автомобиля в момент столкновения имелись признаки алкогольного опьянения. По данному факту проводится проверка