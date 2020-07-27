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Очевидцев наезда грузовика на велосипедиста ищут в Псковском районе

В Псковском районе ищут очевидцев наезда на велосипедиста. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областного УМВД, в производстве следственного отдела находится материал проверки по факту ДТП, произошедшего 19 июня около 13.30 на 16-м километре дороги Малая Толба – Гверздонь – Мельницы.

Водитель автомобиля ГАЗ-350722 (государственный регистрационный знак «У154ВН/60») совершил наезд на велосипедиста.

Очевидцев этого происшествия просят оказать содействие органам предварительного следствия и позвонить по телефону 676-872 (дежурная часть ОМВД России по Псковскому району) или обратиться по адресу: Псковский район, деревня Уграда, дом №19, кабинет №28, к заместителю начальника следственного отдела ОМВД России по Псковскому району капитану юстиции М. В. Банарю либо позвонить по телефону 59-33-27.

Ранее сообщалось, что велосипедист 1989 года рождения получил автотравму, закрытую травму груди, множественные переломы ребер, тупую травму живота, разрыв селезенки, травматический шок 2 степени. Он был госпитализирован.