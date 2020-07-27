←   ПЛН
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Послали В дальнее путешествие
Поземсклэнд Что изменится
Новые Видеокамеры
План Б На Инженерной
Все ограничения движения
ещё ДТП 27.07.2020 09:140 Водители ВАЗа и скутера пострадали в ДТП в Плюсском районе 27.07.2020 13:090 Участники ДТП на улице Петровской в Пскове заблокировали движение. ФОТО 27.07.2020 12:550 Очевидцев наезда грузовика на велосипедиста ищут в Псковском районе 27.07.2020 09:140 Водители ВАЗа и скутера пострадали в ДТП в Плюсском районе 26.07.2020 20:530 Водитель «Шкоды» сбил женщину на улице Алексея Алехина в Пскове 26.07.2020 18:260 Два автомобиля столкнулись на Крестовском шоссе в Пскове
 
 
 
 
 
АвтоМир / Происшествия / ДТП

Очевидцев наезда грузовика на велосипедиста ищут в Псковском районе

27.07.2020 12:55|ПсковКомментариев: 0

В Псковском районе ищут очевидцев наезда на велосипедиста. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областного УМВД, в производстве следственного отдела находится материал проверки по факту ДТП, произошедшего 19 июня около 13.30 на 16-м километре дороги Малая Толба – Гверздонь – Мельницы.

Водитель автомобиля ГАЗ-350722 (государственный регистрационный знак «У154ВН/60») совершил наезд на велосипедиста.

Очевидцев этого происшествия просят оказать содействие органам предварительного следствия и позвонить по телефону 676-872 (дежурная часть ОМВД России по Псковскому району) или обратиться по адресу: Псковский район, деревня Уграда, дом №19, кабинет №28, к заместителю начальника следственного отдела ОМВД России по Псковскому району капитану юстиции М. В. Банарю либо позвонить по телефону 59-33-27.

Ранее сообщалось, что велосипедист 1989 года рождения получил автотравму, закрытую травму груди, множественные переломы ребер, тупую травму живота, разрыв селезенки, травматический шок 2 степени. Он был госпитализирован.

Теги: #ДТП
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
опрос
Что Вас больше всего раздражает на дорогах Пскова как водителя?
В опросе приняло участие 1034 человека
Лента новостей
Последние новости
Сегодня на дорогах
27.07.2020, 13:090 Участники ДТП на улице Петровской в Пскове заблокировали движение. ФОТО 27.07.2020, 12:550 Очевидцев наезда грузовика на велосипедиста ищут в Псковском районе 27.07.2020, 12:310 Новый асфальт появился возле моста на улице Леона Поземского в Пскове 27.07.2020, 09:140 Водители ВАЗа и скутера пострадали в ДТП в Плюсском районе
27.07.2020, 07:490 В России вводится уголовная ответственность за нелегальный техосмотр 27.07.2020, 07:030 С фальшивым электронным ОСАГО ездит почти 1,5 млн россиян 26.07.2020, 20:530 Водитель «Шкоды» сбил женщину на улице Алексея Алехина в Пскове 26.07.2020, 18:260 Два автомобиля столкнулись на Крестовском шоссе в Пскове
26.07.2020, 15:210 Пьяный житель Сланцев получил множественные переломы в ДТП в Гдовском районе 26.07.2020, 14:160 Водитель и пассажиры «Ниссана» пострадали при съезде в кювет на трассе Москва - Рига 26.07.2020, 13:140 Водитель ВАЗа наехал на молодого человека, лежащего у пруда в великолукской деревне 25.07.2020, 15:120 Автомобиль вылетел на обочину дороги Псков-Гдов
25.07.2020, 13:570 Комсомольскую площадь в Пскове могут отремонтировать в 2021 году 25.07.2020, 12:570 Разобраться с проблемой ликвидации пешеходных переходов в Пскове поручил губернатор городским властям 24.07.2020, 20:200 В полиции назвали причину ДТП на улице Коммунальной в Пскове 24.07.2020, 20:040 В Пскове джип вылетел на тротуар и снес автобусную остановку
24.07.2020, 19:300 В Пскове поправили дорожные знаки. ФОТО 24.07.2020, 18:410 Свыше двухсот штрафов оплатил пскович, чтобы вернуть свой автомобиль 24.07.2020, 17:580 После столкновения на мосту Невского у «Сузуки» изменилась форма багажника. ФОТО 24.07.2020, 17:280 Советский мост закрывают в Пскове с сегодняшнего дня
24.07.2020, 14:070 Более 13 тысяч тонн асфальта ушло на дорогу Псков - Кислово - Палкино 24.07.2020, 10:590 189 млн рублей на ремонт дорог получит Псковская область 24.07.2020, 09:460 Губернатора просят сохранить ликвидируемые пешеходные переходы в Пскове 24.07.2020, 08:460 Подросток пострадал при столкновении со скутером в Опочке
23.07.2020, 21:310 На дороге Неелово – Кудина Гора – Печоры отсыпают обочины 23.07.2020, 19:470 Стали известны подробности ДТП на улице Инженерной в Пскове. ФОТО 23.07.2020, 19:330 Два ВАЗа не разъехались на улице Труда в Пскове 23.07.2020, 18:180 О реконструкции площади Ленина, или Иногда оно просыпается
23.07.2020, 17:350 В Пскове из-за ДТП затруднено движение по улице Инженерной 23.07.2020, 17:120 Стало известно, как иномарка оказалась среди вазонов в центре Пскова 23.07.2020, 16:540 Водитель и пассажиры сбежали с места ДТП в Пскове 23.07.2020, 14:490 Подготовка к ремонту дороги идет на улице Киселева в Пскове
23.07.2020, 12:130 Из-за фейерверка в Пскове почти на час перекроют движение по Ольгинскому мосту 23.07.2020, 12:120 Ремонт улицы Каштановой в Печорах завершат в сентябре 23.07.2020, 11:190 В микрорайоне «Псковкирпич» отремонтировали дороги 23.07.2020, 09:310 Тройное ДТП произошло на трассе Санкт-Петербург - Невель
23.07.2020, 09:260 На российских АЗС исключат недолив топлива 23.07.2020, 09:190 Автомобиль «Рено» заехал на круг в центре Пскова 23.07.2020, 07:180 В Госдуме предлагают штрафовать мотоциклистов за опасное лавирование 22.07.2020, 22:240 Интерактив: Пешеходам приходится угадывать сигналы светофора
22.07.2020, 21:210 Дорожные работы будут идти 23 июля на нескольких участках трассы Петербург – Псков 22.07.2020, 20:271 Более 100 млн рублей потратят на ремонт дворовых проездов в Пскове 22.07.2020, 20:192 Два «Мерседеса» столкнулись в Пскове на площади Декабриста Пущина 22.07.2020, 18:147 В Пскове уберут несколько пешеходных переходов
22.07.2020, 18:120 В середине августа начнут асфальтировать перекресток улиц Инженерной и Индустриальной в Пскове 22.07.2020, 16:230 Пьяного водителя на «Мицубиси» остановили полицейские в Пскове 22.07.2020, 16:050 Городские автобусы в Пскове изменят маршрут 23 июля 22.07.2020, 15:090 Ольга Милонаец: С преференциями «Псковпассажиравтотранса» частный бизнес давно бы превратился в монстра
22.07.2020, 15:050 Перекресток Инженерной и Индустриальной в Пскове сделают «функциональным» к 1 октября 22.07.2020, 13:210 Новые дорожные знаки появились на улице Гоголя в Пскове 22.07.2020, 12:351 Возбуждено уголовное дело по факту травмирования ребенка в ДТП на Юбилейной 22.07.2020, 12:183 Предаварийным состоянием Ольгинского моста обеспокоены псковичи
22.07.2020, 09:270 Лося сбил водитель «Ауди» на трассе в Плюсском районе 21.07.2020, 18:450 Два автомобиля столкнулись под Великими Луками 21.07.2020, 16:080 На дороге Череха - Высоцкое - «Весна-80» началось асфальтирование проезжей части 21.07.2020, 16:070 Пьяный водитель-рецидивист попался полиции в Пскове
21.07.2020, 15:030 Суд ограничил свободу опочанки из-за ДТП, в котором пострадал подросток 21.07.2020, 13:580 Советский мост в Пскове перекроют с 24 июля 21.07.2020, 13:160 Из-за ДТП на улице Юбилейной в Пскове образовалась пробка 21.07.2020, 11:073 Виновник ДТП на улице Яна Фабрициуса в Пскове обнаружен мертвым
21.07.2020, 10:040 В Пскове водитель-участник ДТП с детьми оштрафован за отсутствие автокресла 21.07.2020, 09:139 В Пскове стоявший на разделительной полосе мальчик получил тяжелые травмы в результате ДТП 20.07.2020, 20:120 Двое детей пострадали в ДТП на улице Вокзальной в Пскове 20.07.2020, 17:470 ДТП на перекрестке Поземского и Герцена мешает движению
20.07.2020, 17:020 Водитель мопеда погиб в Куньинском районе 20.07.2020, 11:220 Лося сбил водитель «Ниссана» в Стругокрасненском районе 20.07.2020, 10:192 В Госдуме предложили изменить правила расчета транспортного налога 20.07.2020, 09:510 Мотоциклист врезался в поворачивающий налево автомобиль на дороге Псков - Гдов
20.07.2020, 09:160 Перелом челюсти получил мотоциклист в результате ДТП в Бежаницком районе 20.07.2020, 07:493 Россиянам сделают скидку 90% при переводе машины с бензина на газ 19.07.2020, 22:272 На четырех улицах Пскова появится освещение 19.07.2020, 22:080 Участок улицы Свердлова будет закрыт 2 августа в Пскове
19.07.2020, 21:062 Бывшая швея из Пскова стала первым за 30 лет водителем автобуса ПАЗ в Воронежской области 19.07.2020, 20:080 В Пскове появилась первая зарядка для электромобилей 19.07.2020, 17:340 20 июля будут идти дорожные работы на участках трассы Петербург – Псков 19.07.2020, 14:550 «Хендай» вылетел в кювет в Невельском районе, пострадал водитель
Читать всё
© Псковская Лента Новостей, 2000-2018

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.