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Участники ДТП на улице Петровской в Пскове заблокировали движение. ФОТО

Участники ДТП на улице Петровской в Пскове препятствуют проезду транспорта на участке с односторонним движением. Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, напротив дома №49 по улице Петровской столкнулись «Ауди» и «Тойота».

Автомобили получили технические повреждения.

Автомашины занимают дорогу возле здания областного суда. Другие участники дорожного движения вынуждены нарушать правила, направляясь против разрешенного хода движения.

Также еще один автомобиль со знаком аварийной сигнализации стоит ближе к улице Люксембург. Очевидцы сообщают о трех участниках ДТП.