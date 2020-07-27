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В Великих Луках джип сбил девочку на пешеходном переходе

На пешеходном переходе на перекрестке Октябрьского проспекта с проспектом Гагарина в Великих Луках, напротив Смоленского рынка, джип сбил девочку и протаранил несколько автомобилей.

Очевидцы происшествия в группе «Подслушано Великие Луки» сообщают, что женщина за рулем джипа выехала на перекресток на запрещающий сигнал светофора, сбила девочку на велосипеде (переходила дорогу, спешившись) и протаранила другие транспортные средства.

Свидетели ДТВ утверждают, что водитель была пьяна и вела себя неадекватно.

Мать девочки в комментариях указала, что дочь «отделалась испугом и ушибом правой руки».

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД.

Фото: «Великолукская Правда Новости», ВКонтакте