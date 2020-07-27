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Стали известны подробности ДТП с пострадавшей девочкой в Великих Луках

Водитель «Мицубиси Аутлендер», женщина 1987 года рождения, совершившая наезд на ребенка на пешеходном переходе в Великих Луках и протаранившая несколько машин, на момент аварии была пьяна. Это показало освидетельствование на месте происшествия, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального УМВД России.

ДТП произошло сегодня, 27 июля, около полудня на Октябрьском проспекте возле дома №19/1.

На перекрестке при повороте направо, не соблюдая необходимую дистанцию до впереди идущего автомобиля «Форд Фокус», великолучанка за рулем «Мицубиси Аутлендер» совершила с ним касательное столкновение. После этого «Мицубиси» отбросило на пешеходный переход, на котором автомобиль совершил наезд на пешехода - девочку 2010 года рождения. После этого «Аутлендер» выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с «Ситроен С4», под управлением жителя Пустошки 1982 года рождения. В результате удара «Ситроен» откинуло в стоящую позади автомашину «Киа Спортадж» (ею управлял великолучанин 1985 года рождения).

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В ведомстве обратили внимание, что девочка перевозила велосипед по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. В результате ДТП она получила ушиб плеча. Водитель «Ситроена» получил ушиб грудной клетки.

По данному факту проводится проверка.