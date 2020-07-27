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В Пскове водитель «Пежо» врезался в припаркованные автомобили

В Пскове водитель «Пежо» не справился с управлением, наехал на припаркованные автомобили «Киа Рио» и ВАЗ-2107 и металлический забор. ДТП произошло 28 июля около 1.10 у дома №9 по улице Генерала Маргелова, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областного УМВД.

Установлено, что в момент столкновения водитель был нетрезв. В результате аварии мужчина получил ушибы, госпитализация не потребовалась. По данному факту сотрудники ГИБДД проводят проверку.

Кроме того, 27 июля около 22.30 на 4-м км дороги Степньково - Крутовраг Великолукского района водитель мопеда Альфа, житель деревни Русаново 2001 года рождения, совершил столкновение с велосипедисткой 2002 года рождения. Оба водителя госпитализированы - у молодого человека травма головы, у девушки - ушибы и ссадины. Проводится проверка.