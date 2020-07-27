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«Фиат» и «Ниссан» столкнулись на дороге Петербург - Псков, пострадал человек

Водитель «Фиата» пострадал в результате столкновения с «Ниссаном» на автодороге Санкт-Петербург - Псков. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областного УМВД, авария произошла 28 июля около 12.45 на 195-м километре дороги в Плюсском районе.

Водитель автомобиля «Фиат», мужчина 1951 года рождения, нарушил дистанцию и совершил столкновение с попутно двигающимся автомобилем «Ниссан Ноут» под управлением женщины.

По предварительным данным, в результате ДТП водитель «Фиат» получил сотрясение головного мозга, гипертонический криз, ситуационный невроз.