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Житель Краснодара пострадал в «пьяном» ДТП в Псковской области

Житель Краснодара пострадал в ДТП, которое произошло 28 июля около 17.05 на 15-м километре дороги Великие Луки - Невель в Великолукском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Водитель «Пежо Боксер», великолучанин 1973 года рождения, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем «Хендай Элантра» под управлением жителя Краснодара 1980 года рождения. В результате аварии водитель «Хендая» госпитализирован с вывихом тазобедренного сустава и переломом предплечья.

Установлено, что в момент столкновения житель Краснодара был трезв, а у великолучанина имелись признаки алкогольного опьянения. По данному факту проводится проверка.