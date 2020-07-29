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ДТП с пострадавшим в Неелово произошло из-за резкого торможения

ДТП на Рижском шоссе произошло из-за резкого торможения. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД по Псковской области, 29 июля около 11.00 водитель автомобиля ГАЗ, мужчина 1995 года рождения, двигаясь по своей полосе по дороге близ деревни Неелово, резко затормозил из-за торможения впереди идущего автомобиля.

Фото: Татьяна Афанасьева, группа «Жесть по-псковски»

В итоге он не справился с управлением, транспортное средство вынесло на встречную полосу, где произошло столкновение с автомобилем «Лада Гранта» под управлением 37-летнего мужчины.

По предварительным данным, в результате ДТП водитель «Лады» получил сотрясение головного мозга и черепно-мозговую травму, он был госпитализирован. Других данных о пострадавших нет.