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ВАЗ и автобус столкнулись в Пскове, пострадали четыре человека. ФОТО

Автобус и легковой автомобиль столкнулись в Пскове, есть пострадавшие. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ГИБДД Пскова, авария произошла сегодня, 29 июля, в 20.07 на улице Ижорского батальона, 57а.

По предварительным данным, водитель ВАЗ-2107, молодой человек 1998 года рождения, не предоставил преимущество автобусу № 118, который двигался по главной дороге. В результате произошло столкновение.

По предварительным данным, в результате ДТП пострадали 4 человека – 3 пассажира ВАЗа (молодые люди 1998 и 1999 годов рождения и девушка 1999 года рождения) и водитель автобуса (1979 года рождения).

Водитель ВАЗа на момент ДТП был пьян. На месте аварии работают сотрудники ГИБДД.

Фото из группы «Жесть по-псковски» Дмитрия Александрова