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В Пскове водитель «БМВ» сбил перебегавшего дорогу ребенка

Два пешехода госпитализированы в результате ДТП в Псковской области за минувшие сутки. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Так, 29 июля около 14.15 у дома №23 по улице 25 Октября в Острове водитель ВАЗ-21083, 20-летний острович, совершил наезд на пешехода, молодого человека 2003 года рождения, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пешеход госпитализирован с травмами головы. Отметим, что водитель был трезв.

Еще один наезд на пешехода произошел около 17.40 у дома №25 по улице Гражданской в Пскове. Водитель «БМВ 525», житель Псковского района 1978 года рождения, совершил наезд на псковича 2011 года рождения. Отметим, что пешеход перебегал проезжую часть вне пешеходного перехода. Ребенок госпитализирован с гематомами, ссадинами и травмой головы.

По данным фактам проводятся проверки. Госавтоинспекция еще раз призывает водителей и пешеходов быть внимательными и взаимовежливыми на дороге, соблюдать ПДД и переходить дорогу только в положенном месте.