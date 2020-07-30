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Три человека пострадали в ДТП на перекрестке Рижский - Петровская в Пскове. ФОТО

Три человека пострадали в ДТП на пересечении Рижского проспекта и улицы Петровской в Пскове. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, сегодня, 30 июля, в 14.15 там столкнулись «Мазда» и «Сааб».

Оба водителя ехали по улице Петровской: водитель «Мазды» двигался со стороны Коммунальной и поворачивал налево, «Сааб» пересекал Рижский проспект по улице Петровской в прямом направлении (от Конной в сторону Коммунальной).

В результате столкновения пострадали оба водителя и пассажир автомобиля «Сааб».

На месте ДТП работают сотрудники полиции.