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Прокуратура признала законным возбуждение уголовного дела по наезду на мальчика на Юбилейной

Первый заместитель прокурора Пскова признал законным и обоснованным постановление следователя о возбуждении уголовного дела по факту ДТП, произошедшего по вине столкнувшихся автомобилей. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре города, 20 июля около 23.00 в Пскове у дома №68/1 по улице Юбилейной, на перекрестке улиц Юбилейной и Кузбасской Дивизии столкнулись автомобили «Лада Веста» и «Хендай Солярис».

В результате автомобиль «Лада Веста» в процессе разъезда после столкновения совершил наезд на спешившегося несовершеннолетнего велосипедиста, ожидавшего разрешающего сигнала светофора в пределах регулируемого пешеходного перехода на разделительной полосе улицы Юбилейной.

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В результате ДТП несовершеннолетнему велосипедисту причинены телесные повреждения, повлекшие тяжкий вред здоровью, ребенок был госпитализирован.

Фото: Даниил Андреев, группа «Жесть по-псковски» в соцсети «ВКонтакте»

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, трамваем либо другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

Санкция части 1 статьи 264 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.

Ход и результаты расследования уголовного дела взяты прокуратурой города на контроль.