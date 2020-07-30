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В Пскове военнослужащий-виновник ДТП заплатит 100 тысяч рублей за моральный вред

В Пскове с водителя - виновника ДТП взыскали 100 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда, причиненного здоровью в результате дорожно-транспортного происшествия. Это следует из решения Псковского городского суда, которое изготовлено в окончательной форме 23 июля и опубликовано на сайте суда.

Александр Цепляев обратился в суд с иском к Артемию Леонову, в котором просил взыскать с ответчика компенсацию морального вреда, причиненного здоровью в результате дорожно-транспортного происшествия, в сумме 100 000 рублей.

Постановлением Псковского гарнизонного военного суда от 26.03.2019 ответчик признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 12.24 КоАП РФ, в связи с причинением вреда здоровью средней тяжести истцу в дорожно-транспортном происшествии, произошедшем 17 октября 2018 года в Пскове.

В результате полученных травм истец длительный период времени проходил лечение, испытывая нравственные и физически страдания из-за боли. Лечение продолжается. Из-за травмы истец не может выполнять тяжелую работу и работать водителем. Он является единственным кормильцем в семье, на его иждивении находится несовершеннолетний ребенок, которого он воспитывает один.

Само ДТП произошло 17 октября в 5.10 у дома 119 по улице Советской Армии в Пскове. По информации УГИБДД УМВД России по Псковской области, водитель автомобиля «Шевроле Ланос» 1994 года рождения при повороте налево вне перекрестка не уступил дорогу автомобилю «Лада Веста» под управлением мужчины 1975 года рождения, который двигался во встречном направлении, и совершил с ним столкновение. После этого «Лада» совершила наезд на препятствие - световую опору. Впоследствии было установлено, что водитель «Весты» получил травмы, которые квалифицированы как средней тяжести вред здоровью.

Ответчик в судебное заседание не явился.

«Поскольку потерпевший в связи с причинением вреда его здоровью во всех случаях испытывает физические или нравственные страдания, факт причинения ему морального вреда предполагается. Установлению в данном случае подлежит лишь размер компенсации морального вреда», - отмечается в решении суда.

Суд учел, что истцу причинены телесные повреждения, расцениваемые как средней тяжести вред здоровью, в результате дорожно-транспортного происшествия исключительно по вине в форме неосторожности ответчика. В результате полученных травм в виде переломов и ушибов истец с 26 октября по 5 декабря 2018 года проходил амбулаторное лечение у врачей хирурга и травматолога, на протяжении которого постоянно испытывал физическую боль и нравственные страдания, что создавало истцу дополнительные неудобства при передвижении.

До настоящего времени последствия перелома плюсневых костей левой стопы не исчезли, осталась хромота, истец продолжает проходить лечение у врача травматолога, что подтверждено больничным листом.

Из постановления по делу об административном правонарушении по ч.2 ст. 12.24 КоАП РФ в отношении Артемия Леонова следует, что он проходит военную службу по контракту в войсковой части 64044, то есть имеет постоянный источник дохода.

Суд посчитал взыскание с ответчика компенсации морального вреда в сумме 100 000 рублей справедливым, разумным и соразмерным содеянному. С ответчика в бюджет муниципального образования «Город Псков» взыщут государственную пошлину в сумме 300 рублей.