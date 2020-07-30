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Полиция ищет очевидцев наезда на велосипедиста в Псковском районе

Полиция ищет очевидцев наезда на велосипедиста в Псковском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

ДТП произошло 19 июня около 13.30 на 16-м километре дороги Малая Толба – Гверздонь – Мельницы на территории Псковского района. Здесь водитель автомобиля ГАЗ-350722 (государственный регистрационный знак «У154ВН/60») совершил наезд на велосипедиста.

Очевидцев данного происшествия просят оказать содействие органам предварительного следствия и позвонить по телефону 676-872 (дежурная часть ОМВД России по Псковскому району) или обратиться по адресу: Псковская область, Псковский район, деревня Уграда, дом №19, кабинет №28 к заместителю начальника следственного отдела ОМВД России по Псковскому району капитану юстиции М. В. Банарю либо позвонить по телефону 59-33-27.