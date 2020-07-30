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Водитель ВАЗа сбил пешехода на Октябрьском проспекте в Пскове

Водитель автомобиля ВАЗ-2115 сбил пешехода на Октябрьском проспекте в городе Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в городском отделе ГИБДД, ДТП произошло 31 июля около 13.55 у дома №48 по Октябрьскому проспекту.

Фото: Слава Степанов, группа «Жесть по-псковски»

По предварительным данным, водитель автомашины, мужчина 1947 года рождения, совершил наезд на пешехода, мужчину 1965 года рождения, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

На месте происшествия работают сотрудники полиции. Пешеход получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушибленную рану затылочной области, перелом костей голени.

У пешехода выявлены признаки алкогольного опьянения. Автомобилист по внешним признакам трезв, будет проводиться освидетельствование.

Добавим, в здании дома №48 по Октябрьскому проспекту находится управление МВД России по Псковской области.