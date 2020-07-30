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Тренировочный заезд в Ваулиных горах закончился переломом ключицы мотоциклиста

Тренировочный заезд на мототреке в Ваулиных горах закончился для водителя мотоцикла «Ямаха» переломом ключицы. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального УМВД России, ДТП произошло 31 июля около 15:30.

Во время тренировки житель Пыталово 2004 года рождения не справился с управлением и опрокинулся вместе с мотоциклом. Потребовалась госпитализация.

Около 18:10 в тот же день на 527-м километре дороги Москва-Балтия в Пустошкинском районе водитель мопеда «Самбур», житель деревни Забелье 1964 года рождения, не справился с управлением и опрокинулся на проезжей части. Водитель имел признаки опьянения. Не госпитализирован, получил рану лица.

По всем фактам проводятся проверки.